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Для Нарвы составят карту радонового риска

Северное побережье
Для Нарвы составят карту радонового риска
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Жилые районы Нарвы.
Жилые районы Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Проект составления Нарвской радоновой карты поддержал Центр инвестиций в окружающую среду. Эту важную для будущих строительных проектов работу закончат в приграничном городе в 2024 году.

Как пояснили в Нарвской горуправе, радоновая карта позволит получить обзор концентрации и распределения опасного для здоровья человека газа радона в приземном воздухе Нарвы. Карта будет в будущем использоваться для планирования строительных работ и получения разрешений на строительство.

Проект состаления радоновой карты будет реализовывать в 2022-2024 годы Департамент городского хозяйства Нарвской городской управы совместно с городскими учреждениями.

Расходы составят до 30 тысяч евро. Самофинансирование Нарва составит 6000 евро, большую часть финансирования берет на себя Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

Цель проекта - составить карту радонового риска и естественной радиации в городе Нарва. Работа даст предварительный обзор содержания радона в почвенном воздухе и распределения в почве таких радиоактивных элементов, как уран, радий, торий, калий и других. Создаваемая сеть пунктов наблюдения должна быть такой, чтобы на основе собранных данных можно было определить участки, представляющие особую экологическую опасность и требующие первоочередного внимания.

Ранее проводившиеся в Нарве радоновые исследования носили очень общий характер и указывали только на то, что Нарва действительно является районом с высоким риском радона.

Также исследование детских садов показало, что несколько детских садов уже пришлось закрыть из-за высокого уровня радона.

Для более точного планирования как новых жилых массивов, так и площадей общественных зданий, включая новые детсады, Нарве необходимы более подробные данные по всему городу.

Радон и его дочерние элементы вредны для здоровья человека. Они попадают в организм в основном через дыхательные органы и могут спровоцировать рак легких. Основным и распространенным источником радона в зданиях является почва под ними, поэтому, как отметили в Нарвской горуправе, перед строительством или реконструкцией важно проводить измерения радона в почве.

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