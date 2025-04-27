Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

КУЛЬТУРА

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в танцевальном зале на II этаже в 13.00 - "Kevadine kantrimosaiik" / "Весенняя мозаика в стиле кантри", концерт группы лайн-танца для сеньоров "A.C.D.". Гости программы - коллективы из Кохтла-Нымме, Кивиыли и Нарвы. Tанцевальные мастер-классы. Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - Томми Кэш, "5MIINUST" и "Puuluup", wavvyboi (Голландия). Билет - 24-54 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Oleme 18-aastased, aga mitte tõsised" / "Нам 18, но это не значит, что мы серьезные", отчетный концерт танцевальной студии "Step Up". Билет - 6 евро.

СПОРТ

* В Нарве на парковке по ул. Ааза, 4 в 9.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Ксенией Вихриной.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Кубок Вока по петанку; дуплет. Информация: http://petanque.planet.ee/kundapetank.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторинаа. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться до 26 апреля: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.00 - XVIII международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Юрия Кудряшова; день второй.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "NJK Electra" (Тарту).

РАЗНОЕ