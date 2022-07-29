Украинским беженцам Эстония выплачивает пособие на аренду жилья

Административный договор с Департаментом социального страхования о выплате пособий украинским военным беженцам на аренду жилья подписали по всей Эстонии 66 местных самоуправлений, а еще в 13 самоуправлениях договор готовится к подписанию. Уже подписавшие его самоуправления выплатили указанное пособие, по состоянию на 29 июля, 833 семьям военных беженцев.

Конкретно в Ида-Вирумаа из всех восьми местных самоуправлений три пока не подписали указанный договор - волости Алутагузе и Люганузе и город Кохтла-Ярве.

Департамент социального страхования еще в середине мая разослал договор буквально всем самоуправлениям, о чем рассказала юрист отдела кризисного регулирования Хилье Арукууск.

- Мы очень тесно общаемся с самоуправлениями, и они не сообщали нам о каких-то существенных препятствиях. Судя по всему, некоторые самоуправления ждут августовского заседания депутатов, чтобы получить согласие на заключение административного договора, - предположила юрист департамента.

Максимальный размер пособия на уплату аренды составляет до 1200 евро, из которых местное самоуправление может вычесть до 50 евро на свои административные расходы.

Пособие выплачивается на основании расходов и договоров на аренду жилья для украинских военных беженцев, которые имеют статус временной защиты и покинули Украину после 24 февраля. Также они должны быть зарегистрированы в качестве жителя в одном из местных самоуправлений Эстонии.

- Эстонское государство обеспечивает военным беженцам место временного размещения в зависимости от потребности и помогает им найти постоянное место жительства - это сложная задача, поскольку цены на аренду резко выросли, а владельцы недвижимости порой проявляют неуверенность в вопросе сдачи квартиры военным беженцам, - комментирует специалист по кризисной коммуникации Департамента социального страхования Лийс Палоотс. - Единовременное пособие помогает беженцам начать самостоятельную жизнь в Эстонии и придает уверенности собственникам жилья, а также смягчает возможные трудности, связанные с оплатой аренды в первые месяцы.