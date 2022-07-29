Согласно статистике Eurostat, годовая инфляция в зоне евро составила в июле 8,9%. В Эстонии инфляция в июле ускорилась до 22,7%, что стало самым большим ростом в еврозоне, как отмечает новостной портал rus.err.ee.
Инфляция в июле ускорилась
Инфляция в июле ускорилась
За Эстонией по росту цен следует Латвия, где инфляция ускорилась с 19,2 в июне до 21% в июле.
В Литве рост цен составил 20,8% (в июне - 20,5%), а в Словакии - 12,8% (в июне - 12,6%).
Ускорению инфляции в еврозоне больше всего способствовали выросшие цены на энергоносители.