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Инфляция в июле ускорилась

Rus.err.ee
Инфляция в июле ускорилась
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu, Postimees

Согласно статистике Eurostat, годовая инфляция в зоне евро составила в июле 8,9%. В Эстонии инфляция в июле ускорилась до 22,7%, что стало самым большим ростом в еврозоне, как отмечает новостной портал rus.err.ee.

За Эстонией по росту цен следует Латвия, где инфляция ускорилась с 19,2 в июне до 21% в июле.

В Литве рост цен составил 20,8% (в июне - 20,5%), а в Словакии - 12,8% (в июне - 12,6%).

Ускорению инфляции в еврозоне больше всего способствовали выросшие цены на энергоносители.

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