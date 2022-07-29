Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа растет

По степени зараженности Ида-Вирумаа в Эстонии занимает четвертое место после Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа.

По информации Департамента здоровья, в начале недели выяснилось, что в больнице Силламяэ, где есть и свое отделение по уходу, положительным результат теста оказался у пяти человек. В пятницу там провели сплошное тестирование, результаты которого выяснятся в выходные.

Очаг заражения возник и в Йыхвиском попечительском центре, где в четверг в ходе сплошного тестирования было выявлено шесть зараженных.

В Ида-Вируской центральной больнице в четверг уровень риска заражения коронавирусом повысился с зеленого до желтого, т.е. до среднего уровня. Это означает, что относительно вируса COVID-19 по решению лечащего врача проводится тестирование как плановых, так и внеплановых пациентов. Начинается введение ограничений на посещения - пациента можно посетить только по разрешению лечащего врача. Во внутренних помещениях центральной больницы нужно носить маски и использовать средства дезинфекции рук. На роды допускается один сопровождающий, который проживает вместе с роженицей, он должен быть здоров и пройти PCR-тест не позже, чем за 72 часа до посещения родильной палаты.

Главный специалист центра борьбы с гриппом Департамента здоровья Ольга Садикова говорит, что на прошлой неделе по всей Эстонии из 8487 протестированных у 2007 человек был положительный ответ. "По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 28%", - сказала она, заметив, что на текущей неделе можно ожидать свыше 2400 зараженных, а коэффициент зараженности R составит 1,2.