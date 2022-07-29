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Город Нарва-Йыэсуу снова обрел футбольный стадион

Илья Смирнов
Город Нарва-Йыэсуу снова обрел футбольный стадион
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Обновленное городское футбольное поле на улице Рая, 14 в Нарва-Йыэсуу.
Обновленное городское футбольное поле на улице Рая, 14 в Нарва-Йыэсуу. Фото: Narva-Jõesuu linnavalitsus

Футбольное поле на улице Рая в Нарва-Йыэсуу, пережившее нашествие вандалов на квадроциклах, теперь снова приведено в надлежащий вид и даже стало лучше прежнего.

Мэр курортного города Максим Ильин рассказал, что за городской счет приобретены ворота, угловые флажки, мячи и прочее по минимуму необходимое для игры в футбол имущество. "В ближайшее время планируем поставить трибуну", - добавил он.

Большую помощь оказал тренер из футбольного клуба "Нарва-Транс" Олег Курочкин, который со знанием дела нанес разметку на свежескошенное поле.

- После длинной паузы можно снова погонять мяч на городском футбольном стадионе, - доволен мэр Максим Ильин, который и сам не прочь выйти на поле.

Поле футбольного стадиона Нарва-Йыэсуу очень сильно пострадало в прошлом году, когда на нем порезвились неустановленные вандалы на квадроциклах.

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