Город Нарва-Йыэсуу снова обрел футбольный стадион

Мэр курортного города Максим Ильин рассказал, что за городской счет приобретены ворота, угловые флажки, мячи и прочее по минимуму необходимое для игры в футбол имущество. "В ближайшее время планируем поставить трибуну", - добавил он.

Большую помощь оказал тренер из футбольного клуба "Нарва-Транс" Олег Курочкин, который со знанием дела нанес разметку на свежескошенное поле.

- После длинной паузы можно снова погонять мяч на городском футбольном стадионе, - доволен мэр Максим Ильин, который и сам не прочь выйти на поле.