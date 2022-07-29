Футбольное поле на улице Рая в Нарва-Йыэсуу, пережившее нашествие вандалов на квадроциклах, теперь снова приведено в надлежащий вид и даже стало лучше прежнего.
Город Нарва-Йыэсуу снова обрел футбольный стадион
Город Нарва-Йыэсуу снова обрел футбольный стадион
Мэр курортного города Максим Ильин рассказал, что за городской счет приобретены ворота, угловые флажки, мячи и прочее по минимуму необходимое для игры в футбол имущество. "В ближайшее время планируем поставить трибуну", - добавил он.
Большую помощь оказал тренер из футбольного клуба "Нарва-Транс" Олег Курочкин, который со знанием дела нанес разметку на свежескошенное поле.
- После длинной паузы можно снова погонять мяч на городском футбольном стадионе, - доволен мэр Максим Ильин, который и сам не прочь выйти на поле.
Поле футбольного стадиона Нарва-Йыэсуу очень сильно пострадало в прошлом году, когда на нем порезвились неустановленные вандалы на квадроциклах.
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