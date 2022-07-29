Министр обороны: численность сил территориальной защиты Эстонии нужно увеличить вдвое

Как отметил Ханно Певкур, важность роли территориальной защиты получила наглядное подтверждение в свете происходящего в Украине.

- Мы сделаем все, чтобы ковер безопасности Эстонии стал в два раза плотнее для жителей страны и болезненнее для врага. Для этого у нас есть продуманный план, ресурсы и твердая воля для проведения этих планов в жизнь. Я призываю всех желающих вносить свой вклад в государственную оборону Эстонии, присоединяться к организациям "Кайтселийт", в том числе и "Найскодукайтсе", и молодежной организации "Нооред коткад", - заявил министр обороны.

Плюс, как напомнил Певкур, "Кайтселийт" играет исключительно большую роль в формировании патриотизма общества: "Каждый член организации "Кайтселийт" является ценным носителем патриотизма в регионе своего проживания и в кругу друзей. Чем больше у нас будет членов "Кайтселийта", тем сильнее будет желание жителей Эстонии защищать свою страну и тем прочнее будет свобода Эстонии".