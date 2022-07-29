Проживающие на пароме "Isabelle" беженцы благодарны жителям Эстонии

В Эстонии, по официальным данным, находятся более 40 тысяч военных беженцев из Украины. Из них всего 3600 человек - на государственном проживании, остальные смогли самостоятельно обеспечить себя жильем, сообщает "Актуальная камера".

На пароме "Isabelle" сейчас приблизительно 2000 беженцев. Анастасия, военная беженка, находится здесь уже два с половиной месяца. Однако она не проводит много времени на борту, так как уже нашла работу: "Мне повезло найти в Таллинне работу, поэтому я здесь утром и вечером, то есть попадаю на завтрак и на ужин. В основном я делаю какую-то свою работу вечером, ужинаю, а утром завтракаю и ухожу", - рассказала она.