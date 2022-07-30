Безработица в Ида-Вирумаа снова растет

В начале июня уровень безработицы в уезде составлял 10,3 процента, в последние дни июля уже 10,9 процента. За пару месяцев количество безработных увеличилось почти на 350 человек и достигает примерно 6500 человек. Пик этого года пришелся на конец апреля, когда было зарегистрировано 6531 безработный.

В конце июля прошлого года уровень безработицы в Ида-Вирумаа был немного выше, чем сейчас, и достигал 11,9 процента, но в отличие от этого года тогда наблюдалась тенденция к снижению.