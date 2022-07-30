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ОПРОС ⟩ Надо ли пускать в Эстонию туристов из России?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Надо ли пускать в Эстонию туристов из России?
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Пограничный мост на реке Нарва.
Пограничный мост на реке Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Туристические визы в Эстонию гражданам России по-прежнему не оформляются. Но визу можно получить в ряде других стран Европы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:

- Это необходимо, потому что надо дружить с соседями, во все времена. Туристы привозят деньги, что на пользу государству и в конечном итоге всем нам. Мало ли что правительство делает, но общение простого народа и торговля должны быть. Люди разные, и запретами на общение проблем не решить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Роман ДУМАНОВ, инженер компьютерных систем:

- Судя по тому, как россияне ведут себя в соцсетях и что происходит в Украине, не хотел бы, чтобы россияне приезжали в Эстонию. Знаю не понаслышке, что там люди отравлены пропагандой, неизвестно что они сюда привезут... Практика показывает, что российские туристы в других странах ведут себя не очень хорошо, поэтому на месте эстонского правительства я бы не открывал границ для туристов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Николай ЕГОРОВ, пенсионер:

- Почему не пускать? Как обычно, все туристы приносят доход государству - неважно, что происходит в политике. Пусть больше приезжают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Дмитрий ФИЛИППОВ, преподаватель профцентра:

- Мы живем в Евросоюзе и должны поддерживать санкции, которые принимаются, если хотим, чтобы сохранился мир. Приходится какими-то вещами жертвовать. То, что происходит в Украине, мне не нравится. Есть много знакомых, ученики - они рассказывают ужасные вещи. Поэтому пусть границы будут закрыты на какое-то время. Люблю Россию, часто ездил в Санкт-Петербург и очень жду возможности снова там побывать, но готов еще потерпеть, пока мир не воцарится.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Реа ТАММ, работающая пенсионерка, юрист:

- Экономически это невыгодно, но если думать, что такие меры ослабят российскую пропаганду, то лучше не пускать - возможно, это подействует.

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