ОПРОС ⟩ Надо ли пускать в Эстонию туристов из России?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка: - Это необходимо, потому что надо дружить с соседями, во все времена. Туристы привозят деньги, что на пользу государству и в конечном итоге всем нам. Мало ли что правительство делает, но общение простого народа и торговля должны быть. Люди разные, и запретами на общение проблем не решить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Роман ДУМАНОВ, инженер компьютерных систем: - Судя по тому, как россияне ведут себя в соцсетях и что происходит в Украине, не хотел бы, чтобы россияне приезжали в Эстонию. Знаю не понаслышке, что там люди отравлены пропагандой, неизвестно что они сюда привезут... Практика показывает, что российские туристы в других странах ведут себя не очень хорошо, поэтому на месте эстонского правительства я бы не открывал границ для туристов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай ЕГОРОВ, пенсионер: - Почему не пускать? Как обычно, все туристы приносят доход государству - неважно, что происходит в политике. Пусть больше приезжают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий ФИЛИППОВ, преподаватель профцентра: - Мы живем в Евросоюзе и должны поддерживать санкции, которые принимаются, если хотим, чтобы сохранился мир. Приходится какими-то вещами жертвовать. То, что происходит в Украине, мне не нравится. Есть много знакомых, ученики - они рассказывают ужасные вещи. Поэтому пусть границы будут закрыты на какое-то время. Люблю Россию, часто ездил в Санкт-Петербург и очень жду возможности снова там побывать, но готов еще потерпеть, пока мир не воцарится.