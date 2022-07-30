Кто-нибудь еще помнит "Via Baltica"? Ничего страшного, если вы не помните или склонны путать с "Rail Baltic". Мне и самому пришлось прежде проверить правильное написание названия.
Анвар Самост: Идея "Via Baltica" в странах Балтии дышит на ладан
Во всяком случае, международная скоростная магистраль из Таллинна в Варшаву когда-то была хорошо известна под этим названием, но на сегодня проект забыт всеми, кроме тех немногих, кто за рулем автомобиля проезжает этот путь или какую-то более протяженную его часть.
Если быть точным, "Via Baltica" - это европейская автомагистраль E67, начинающаяся в Хельсинки и заканчивающаяся в Праге. Так указано на карте.
Первая часть путешествия предполагает, что машину надо загнать на паром, и с этим все в порядке. В условиях конкуренции нескольких частных судоходных компаний Финский залив можно пересекать в обоих направлениях примерно десять раз в день с раннего утра до позднего вечера.
В год миллионы людей и сотни тысяч легковых и грузовых автомобилей совершают это путешествие на больших, новых и безопасных кораблях. Стоит отметить, что 30 лет назад, когда впервые заговорили о "Via Baltica", между Таллинном и Хельсинки один паром курсировал один раз в день, и многие годы политики и чиновники в Эстонии были убеждены, что нескольких небольших кораблей вполне достаточно для удовлетворения существующего спроса - и откуда взяться такому повышенному спросу?!
Любой, кто ездит между Таллинном и Пярну, может сделать вывод по номерным знакам, что, особенно летом, многие финны и шведы совершают автомобильные путешествия через Эстонию и Латвию. Поток машин для перевозки товаров между Таллинном и Ригой также неуклонно растет.
Однако большинство финских автопутешественников не хотят ехать дальше. Их легко понять, если самому предпринять поездку из Таллинна в Варшаву, Краков или Гданьск. Ехать по "Via Baltica" медленно, нудно и опасно, в отличие от паромного рейса.
В течение многих лет мы проклинали бесконечное откладывание строительства основных автомагистралей в Эстонии - и заслуженно. Однако на сегодня самые ужасные участки трассы "Via Baltica", без сомнения, находятся в Литве, от границы до Паневежиса и от Паневежиса до Каунаса, а также от Мариямполе до границы. Таких залатанных, ухабистых и загруженных транспортом участков дорог нет на важном направлении ни в одной другой балтийской стране.
"Каждый год на протяжении последних десяти лет повторяется один и тот же не зависящий от экономического цикла цирк строгой экономии, что не позволило построить незначительные в европейском понимании четырехполосные участки даже в половинном объеме".
Анвар Самост, журналист
Поскольку очевидно плохие условия вызвали беспокойство у тамошних чиновников, это решили обычным путем - множеством ограничений скорости, растянувшимися на десятки километров запретами на обгон по прямым, как стрела, дорогам и, наконец, камерами контроля скорости.
Конечно, притеснения водителей не облегчили им жизнь, но галочки поставлены. Нигде этим летом не было замечено, что рядом со старой дорогой строится новая трасса, хотя говорили о строительстве четырехполосного участка между Мариямполе и границей к 2025 году. В это трудно поверить.
Совсем другая история в Польше, которая десять лет назад была известна как самое большое препятствие на пути из стран Балтии в Центральную Европу. Длинные участки четырехполосной дороги построены за последние три-четыре года, и скоро будут готовы последние участки между границей и Варшавой, оттуда дальше вообще можно не волноваться. Даже в направлении Сувалки - Гданьск и в сторону Сопота рядом с извилистой, узкой и ухабистой деревенской дорогой полным ходом идет строительство автомагистрали.
Хотя Эстония (и отчасти Латвия) выглядит лучше, чем Литва, с точки зрения меньшей транспортной нагрузки и качества автомобильных дорог, гордиться все равно нечем. Каждый год на протяжении последних десяти лет повторяется один и тот же не зависящий от экономического цикла цирк строгой экономии, что не позволило построить незначительные в европейском понимании четырехполосные участки даже в половинном объеме.
Покинувший должность гендиректора Департамента транспорта Кайдо Падар сказал на днях в интервью "Eesti Päevaleht", что у Эстонии не построены 320 километров основных автомагистралей, но для 210 километров из них на сегодня имеются проекты. Чего нет, так это политической воли. "К августу-сентябрю будет ясно, что будет с дорожным строительством. Выяснятся суммы инвестиций в следующем году. Там может быть катастрофа", - сказал Падар, и, пожалуй, он прав.
В последние месяцы многие открывали карту в поисках Сувалкского разрыва - гипотетического сухопутного коридора между Беларусью и Калининградом, откуда по двум автомагистралям должна бы прийти помощь в случае нападения России. Но по нему могли убежать также женщины и дети - этому нас научила война в Украине. Я действительно не представляю, какая картина будет на "Via Baltica", если произойдет самое худшее, а нормальных дорог по-прежнему не будет.
Я специально написал здесь пугающий абзац, потому что разговоры о современных видах сообщения с Европой давно не интересны чиновникам и живущим по их меморандумам политикам.