Анвар Самост: Идея "Via Baltica" в странах Балтии дышит на ладан

Совсем другая история в Польше, которая десять лет назад была известна как самое большое препятствие на пути из стран Балтии в Центральную Европу. Длинные участки четырехполосной дороги построены за последние три-четыре года, и скоро будут готовы последние участки между границей и Варшавой, оттуда дальше вообще можно не волноваться. Даже в направлении Сувалки - Гданьск и в сторону Сопота рядом с извилистой, узкой и ухабистой деревенской дорогой полным ходом идет строительство автомагистрали.

Хотя Эстония (и отчасти Латвия) выглядит лучше, чем Литва, с точки зрения меньшей транспортной нагрузки и качества автомобильных дорог, гордиться все равно нечем. Каждый год на протяжении последних десяти лет повторяется один и тот же не зависящий от экономического цикла цирк строгой экономии, что не позволило построить незначительные в европейском понимании четырехполосные участки даже в половинном объеме.

Покинувший должность гендиректора Департамента транспорта Кайдо Падар сказал на днях в интервью "Eesti Päevaleht", что у Эстонии не построены 320 километров основных автомагистралей, но для 210 километров из них на сегодня имеются проекты. Чего нет, так это политической воли. "К августу-сентябрю будет ясно, что будет с дорожным строительством. Выяснятся суммы инвестиций в следующем году. Там может быть катастрофа", - сказал Падар, и, пожалуй, он прав.

В последние месяцы многие открывали карту в поисках Сувалкского разрыва - гипотетического сухопутного коридора между Беларусью и Калининградом, откуда по двум автомагистралям должна бы прийти помощь в случае нападения России. Но по нему могли убежать также женщины и дети - этому нас научила война в Украине. Я действительно не представляю, какая картина будет на "Via Baltica", если произойдет самое худшее, а нормальных дорог по-прежнему не будет.