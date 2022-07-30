Первый суп, который приготовила самостоятельно Яна Калинина-Иванова в восемь лет, оказался таким густым, что в нем стояла ложка. Но родители похвалили - и это высокая оценка, ведь они были профессиональными поварами. Первый успех на кухне стал началом ее творческого пути в самой, наверное, востребованной сфере деятельности - кулинарии. Пошла по стопам родителей, получила образование, несколько лет работала в нарвских заведениях общепита, а с начала лета возглавила йыхвиский ресторан "Beer House", где одновременно является шеф-поваром.
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ПОТОМСТВЕННЫЙ ПОВАР ⟩ Яна Калинина-Иванова экспериментирует на кухне и в жизни
Яна Калинина-Иванова экспериментирует на кухне и в жизни
Кушать люди хотят всегда, а приготовить блюдо вкусно - это настоящее искусство, в котором всегда найдется место для развития. Это Яна Иванова уяснила с детства, наблюдая за родителями, да и сама любит экспериментировать на кухне.
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