ПОТОМСТВЕННЫЙ ПОВАР ⟩ Яна Калинина-Иванова экспериментирует на кухне и в жизни

Кушать люди хотят всегда, а приготовить блюдо вкусно - это настоящее искусство, в котором всегда найдется место для развития. Это Яна Иванова уяснила с детства, наблюдая за родителями, да и сама любит экспериментировать на кухне.

- В 16 лет, когда закончила основную школу, я не знала, что делать дальше, но папа сказал - иди и учись на повара, если не будешь работать по профессии, то хоть семью накормишь, - смеется Яна. - Согласилась, тем более что кухня мне всегда нравилась. Да и как по-другому, если у нас династия - бабушка тоже была поваром.