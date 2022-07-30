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ПОТОМСТВЕННЫЙ ПОВАР ⟩ Яна Калинина-Иванова экспериментирует на кухне и в жизни

Ирина Кивисельг
, журналист
Яна Калинина-Иванова экспериментирует на кухне и в жизни
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Взявшаяся за восстановление йыхвиского ресторана "Beer House" Яна Калинина-Иванова знает не понаслышке: если еда вкусная и обслуживание хорошее, это всегда привлекает.
Взявшаяся за восстановление йыхвиского ресторана "Beer House" Яна Калинина-Иванова знает не понаслышке: если еда вкусная и обслуживание хорошее, это всегда привлекает. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Первый суп, который приготовила самостоятельно Яна Калинина-Иванова в восемь лет, оказался таким густым, что в нем стояла ложка. Но родители похвалили - и это высокая оценка, ведь они были профессиональными поварами. Первый успех на кухне стал началом ее творческого пути в самой, наверное, востребованной сфере деятельности - кулинарии. Пошла по стопам родителей, получила образование, несколько лет работала в нарвских заведениях общепита, а с начала лета возглавила йыхвиский ресторан "Beer House", где одновременно является шеф-поваром.

Кушать люди хотят всегда, а приготовить блюдо вкусно - это настоящее искусство, в котором всегда найдется место для развития. Это Яна Иванова уяснила с детства, наблюдая за родителями, да и сама любит экспериментировать на кухне.

- В 16 лет, когда закончила основную школу, я не знала, что делать дальше, но папа сказал - иди и учись на повара, если не будешь работать по профессии, то хоть семью накормишь, - смеется Яна. - Согласилась, тем более что кухня мне всегда нравилась. Да и как по-другому, если у нас династия - бабушка тоже была поваром.

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