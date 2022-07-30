Департамент окружающей среды на сезон медвежьей охоты, начинающийся в августе, выдал разрешение на отстрел в Ида-Вирумаа 13 медведей, что на одного больше, чем в прошлом году. На отстрел 12 медведей в прошлом году у охотников ушло меньше месяца.
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В Ида-Вирумаа в этом году можно отстрелять 13 медведей
В Ида-Вирумаа в этом году можно отстрелять 13 медведей
По всей Эстонии в этом году разрешен отстрел 90 медведей, что на три особи больше прошлогоднего. По данным департамента, в последнее время численность медведей выросла, осенью 2021 года она составляла около 1000 особей. "К сожалению, с ростом численности медведей растет и причиняемый ими ущерб. Цель охоты на них - исключить и предупредить ущерб. К тому же это помогает вызвать у них страх перед людьми", - рассказывает Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы.
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