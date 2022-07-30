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В Ида-Вирумаа в этом году можно отстрелять 13 медведей

Северное побережье
В Ида-Вирумаа в этом году можно отстрелять 13 медведей
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Медведь. Фото иллюстривное.
Медведь. Фото иллюстривное. Фото: Tiit Hunt

Департамент окружающей среды на сезон медвежьей охоты, начинающийся в августе, выдал разрешение на отстрел в Ида-Вирумаа 13 медведей, что на одного больше, чем в прошлом году. На отстрел 12 медведей в прошлом году у охотников ушло меньше месяца.

По всей Эстонии в этом году разрешен отстрел 90 медведей, что на три особи больше прошлогоднего. По данным департамента, в последнее время численность медведей выросла, осенью 2021 года она составляла около 1000 особей. "К сожалению, с ростом численности медведей растет и причиняемый ими ущерб. Цель охоты на них - исключить и предупредить ущерб. К тому же это помогает вызвать у них страх перед людьми", - рассказывает Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы.

Как и в прошлые годы, департамент, выдавая разрешения, создает поначалу и резерв, чтобы направить его в случае нужды на новые зоны. Хотя состояние популяции медведей в целом очень хорошее, плотность населения медведей очень разнится. Больше всего косолапых в Ляэне- и Ида-Вирумаа, в Йыгевамаа, меньше - на юге Эстонии.

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