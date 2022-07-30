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Очереди на границах могут занять несколько часов

Ирина Кивисельг
, журналист
Очереди на границах могут занять несколько часов
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Райт Реммель говорит, что спрос растет и они хотели бы увеличить количество международных рейсов, но не хватает ресурсов.
Райт Реммель говорит, что спрос растет и они хотели бы увеличить количество международных рейсов, но не хватает ресурсов. Фото: Hendrik Osula

После отмены ковидных ограничений с 15 июля поток пересекающих границу постоянно растет, а международные автобусы почти всегда заполнены. Операторы общественного транспорта не гарантируют время прибытия в конечный пункт - неизвестно, сколько часов займут проверки на границе.

Самый большой перевозчик, соединяющий Таллинн и Ригу с Северной столицей России Санкт-Петербургом, - "Lux Express". Сейчас у него из столицы Эстонии шесть рейсов в день, из Риги - пять автобусов в неделю. Купить билет на ближайшие дни можно только если очень повезет - кто-то откажется или не придет. По словам члена правления предприятия Райта Реммеля, 90 процентов мест распродается на неделю вперед.

- Видим, что с 15 июля ездить стали больше во всех направлениях, - комментирует он. - Пассажиропоток увеличился на 13 процентов, граждан России - на четыре процента. Это не очень большие цифры, но видно, что интерес есть, а главное - люди вновь покупают билеты за месяц-полтора до поездки. Конечно, это не то, что раньше - бронировали даже за полгода. В начале лета покупали за день-два. Сейчас даже самый ранний рейс (из Таллинна в 5.30), который мы недавно восстановили и который всегда был не очень популярный, теперь полностью загружен.

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