После отмены ковидных ограничений с 15 июля поток пересекающих границу постоянно растет, а международные автобусы почти всегда заполнены. Операторы общественного транспорта не гарантируют время прибытия в конечный пункт - неизвестно, сколько часов займут проверки на границе.
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Очереди на границах могут занять несколько часов
Очереди на границах могут занять несколько часов
Самый большой перевозчик, соединяющий Таллинн и Ригу с Северной столицей России Санкт-Петербургом, - "Lux Express". Сейчас у него из столицы Эстонии шесть рейсов в день, из Риги - пять автобусов в неделю. Купить билет на ближайшие дни можно только если очень повезет - кто-то откажется или не придет. По словам члена правления предприятия Райта Реммеля, 90 процентов мест распродается на неделю вперед.