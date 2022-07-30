Тренировочный лагерь в Эстонии помог юным украинским футболистам на время забыть ужасы войны

Тренер академии львовского ФК "Рух" Иван Карпинка дал несколько наставлений ребятам своего клуба после матча, который прошел под дождем на Йыхвиском стадионе в четверг.

Двухнедельный тренировочный лагерь в Ида-Вирумаа помог 40 юным футболистам из Львова, что в западной Украине, временно отвлечься от мыслей о войне, которая идет на их родине, но через приложения на их телефонах, порой и здесь иногда звучат сирены воздушной тревоги их родного города.