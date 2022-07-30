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Тренировочный лагерь в Эстонии помог юным украинским футболистам на время забыть ужасы войны

Эрик Гамзеев
, журналист
Тренировочный лагерь в Эстонии помог юным украинским футболистам на время забыть ужасы войны
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Тренер академии львовского ФК "Рух" Иван Карпинка дал несколько наставлений ребятам своего клуба после матча, который прошел под дождем на Йыхвиском стадионе в четверг.
Тренер академии львовского ФК "Рух" Иван Карпинка дал несколько наставлений ребятам своего клуба после матча, который прошел под дождем на Йыхвиском стадионе в четверг. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Двухнедельный тренировочный лагерь в Ида-Вирумаа помог 40 юным футболистам из Львова, что в западной Украине, временно отвлечься от мыслей о войне, которая идет на их родине, но через приложения на их телефонах, порой и здесь иногда звучат сирены воздушной тревоги их родного города.

10-11-летних мальчишек львовского футбольного клуба "Рух" и их тренеров принимает Йыхвиский футбольный клуб "Phoenix" в Ида-Вирумаа.

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