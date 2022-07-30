ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вновь полез коронавирус

Несмотря на то, что такого массового тестирования, какое было в прошлом и позапрошлом году, не проводится, показатели зараженности начиная с Яанова дня потихоньку растут. В последние недели выросло и число нуждающихся в больничном лечении. На конец этой недели число зараженных достигло уже 150. Распространение вируса подтверждают и данные исследования сточных вод.

Лечебно-профилактические учреждения устанавливают новые и более строгие правила и ограничения для обеспечения безопасности. Многие болеют легко, но часть людей, входящих в группы риска, вновь болеют очень тяжело. Распространению способствует как ослабление иммунитета, так и то, что пользуются открывшимися возможностями передвигаться и собираться на крупных мероприятиях.

Хочется надеяться, что в течение предыдущих лет общество научилось управляться с коронавирусом и что новая волна не будет столь опустошительной и не затормозит полностью повседневную жизнь. Для этого необходимо следовать наставлениям и рекомендациям врачей. Например, член правления общества семейных врачей Кармен Йоллер рекомендует на этой неделе вновь носить маски в местах большого скопления людей и в общественном транспорте. Серьезнее надо относиться и к призывам вакцинироваться и делать бустерные дозы.