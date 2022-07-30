Некогда приговоренные к смертной казни сейчас выходят на свободу

Из мест лишения свободы освобождены на сегодняшний день, по подсчету "Postimees", пять человек, отбывавших пожизненное заключение, двое из них вышли из тюремных ворот месяц назад.

В этом году еще у двоих пожизненных заключенных появится первый шанс выйти из тюрьмы - осенью суд начнет обсуждать их освобождение. Трое приговоренных к пожизненному заключению, которым в прошлом было отказано в освобождении, в этом году получат еще новую возможность обратиться в суд с ходатайством об освобождении.

Четверо пожизненно заключенных отбыли наказание, т.е. находились в тюрьме до конца жизни. Последним в тюрьме скончался лихулаский стрелок Микк Таррасте, покончивший жизнь самоубийством 4 июня этого года.

В настоящее время в эстонских тюрьмах находятся 37 пожизненно заключенных, все они - мужчины.