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Некогда приговоренные к смертной казни сейчас выходят на свободу

rus.postimees.ee
Некогда приговоренные к смертной казни сейчас выходят на свободу
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: SANDERI LVEST

Преступники, приговоренные в 90-х годах к смертной казни, а затем получившие пожизненное заключение, к настоящему времени провели за решеткой 25 лет, а это означает, что суды начинают рассматривать ходатайства о досрочном освобождении, как рассказывает "Postimees".

Из мест лишения свободы освобождены на сегодняшний день, по подсчету "Postimees", пять человек, отбывавших пожизненное заключение, двое из них вышли из тюремных ворот месяц назад.

В этом году еще у двоих пожизненных заключенных появится первый шанс выйти из тюрьмы - осенью суд начнет обсуждать их освобождение. Трое приговоренных к пожизненному заключению, которым в прошлом было отказано в освобождении, в этом году получат еще новую возможность обратиться в суд с ходатайством об освобождении.

Четверо пожизненно заключенных отбыли наказание, т.е. находились в тюрьме до конца жизни. Последним в тюрьме скончался лихулаский стрелок Микк Таррасте, покончивший жизнь самоубийством 4 июня этого года.

В настоящее время в эстонских тюрьмах находятся 37 пожизненно заключенных, все они - мужчины.

В статье для подписчиков "Postimees" приводит истории опаснейших преступников, которые либо выпущены на свободу, либо уже умерли за решеткой.

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