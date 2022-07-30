В Таллиннском заливе загорелся катер

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, в 15.39 с катера пришло сообщение, что произошел технический сбой. Вскоре стало известно, что на борту пожар.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, приведенным также в "Postimees", на борту судна находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости другое судно.