Сб, 30.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Таллиннском заливе загорелся катер

Северное побережье
В Таллиннском заливе загорелся катер
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Таллиннском заливе горит катер.
В Таллиннском заливе горит катер. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В Таллиннском заливе возле острова Найссаар загорелся финский катер "Hooligan". Находившимся на борту людям удалось эвакуироваться, как сообщает "Postimees".

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, в 15.39 с катера пришло сообщение, что произошел технический сбой. Вскоре стало известно, что на борту пожар.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, приведенным также в "Postimees", на борту судна находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости другое судно.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх