Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в понедельник, 1 августа, посетит Нарву и обсудит с мэром города Катри Райк, которая тоже является социал-демократом, вопрос советских памятников. Об этом рассказал новостной портал rus.err.ee.
Глава МВД против нарвского танка-памятника
Глава МВД против нарвского танка-памятника
По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, танк является символом агрессии, нападения соседней страны, представляющей угрозу безопасности Эстонии. "Танк не должен быть памятником в Эстонии. Я думаю, что в таком виде этот танк не должен фигурировать в публичном пространстве Эстонии", - сказал министр.
Ляэнеметс также сообщил, что ждет предложений сформированной при Госканцелярии комиссии по памятникам, как решить вопрос с танком как можно более деликатно.
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