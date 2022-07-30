Сб, 30.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Глава МВД против нарвского танка-памятника

Северное побережье
Глава МВД против нарвского танка-памятника
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нарвский монумент "Танк Т-34".
Нарвский монумент "Танк Т-34". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в понедельник, 1 августа, посетит Нарву и обсудит с мэром города Катри Райк, которая тоже является социал-демократом, вопрос советских памятников. Об этом рассказал новостной портал rus.err.ee.

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, танк является символом агрессии, нападения соседней страны, представляющей угрозу безопасности Эстонии. "Танк не должен быть памятником в Эстонии. Я думаю, что в таком виде этот танк не должен фигурировать в публичном пространстве Эстонии", - сказал министр.

Ляэнеметс также сообщил, что ждет предложений сформированной при Госканцелярии комиссии по памятникам, как решить вопрос с танком как можно более деликатно.

Подробнее - в публикации rus.err.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх