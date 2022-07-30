Глава МВД против нарвского танка-памятника

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, танк является символом агрессии, нападения соседней страны, представляющей угрозу безопасности Эстонии. "Танк не должен быть памятником в Эстонии. Я думаю, что в таком виде этот танк не должен фигурировать в публичном пространстве Эстонии", - сказал министр.