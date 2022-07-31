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Крупногабаритные грузовики три месяца не смогут пересекать границу через Нарву

Илья Смирнов
Крупногабаритные грузовики три месяца не смогут пересекать границу через Нарву
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Транзит транспорта через Нарву нарушен из-за реконструкции транзитного пути к Нарвскому погранпункту.
Транзит транспорта через Нарву нарушен из-за реконструкции транзитного пути к Нарвскому погранпункту. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Новое ограничение по габаритам грузовиков, введенное властями в приграничном городе в очень оперативном порядке из-за реконструкции нарвского дорожного узла, вызвало негодование со стороны силламяэской компании, организующей транзит через границу.

С начала августа и до конца октября вводятся временные ограничения на габариты грузовиков и машин с прицепами, которые могут проехать к Нарвскому погранпункту по городским улицам. Нарвская горуправа проинформировала об этом Транспортный департамент.

По словам нарвского вице-мэра Ирины Смирновой, решение было принято 25 июля, то есть за неделю до вступление ограничений в силу, коллегиально внутри рабочей группы. Там были представители компаний, занятых сейчас реконструкцией транзитных дорог через Нарву, компании по управлению госнедвижимостью "Riigi Kinnisvara", пограничники и таможенники. Все якобы согласились, что нет способов избежать применения таких ограничений.

Исходя из условий ведущейся сейчас реконструкции транзитных дорог на нарвских улицах Пауля Кереса и Тулевику, с начала августа проехать к погранпункту не сможет транспорт, габариты которого равны или превышают какой-либо из пяти установленных параметров: автомобиль длиной 12,01 м, тягач с полуприцепом длиной 16,51 м, тягач с полным прицепом длиной 18,76 м, автомобиль, тягач с полуприцепом или полным прицепом шириной 3,01 м, автомобиль, тягач с полуприцепом или полным прицепом с вылетом сзади 2,01 м.

В указанные пределы вполне вписываются стандартные фуры, в основном и пересекающие границу через грузовой коридор Нарвского шоссейного погранпункта. Кого действительно коснутся новые ограничения, так это негабаритные автопоезда, которые тоже нередко провозят через Нарву огромные машины, станки, элементы конструкций и так далее.

На извещение о вступлении в силу новых ограничений негативно отреагировали в силламяэской компании "Silport Kinnisvara", которая на основании договора с МВД и Силламяэским портом управляет потоком грузовиков к Нарвскому погранпункту и имеет соответствующие обязательства перед транспортниками. По словам руководителя "Silport Kinnisvara" Тыниса Сеэсмаа, информация о новых ограничениях поступила к ним всего за два рабочих дня до вступления в силу. "Невозможно остановить движение грузовых автомобилей через город Нарву и пограничный переход так, как указано в сообщении и в такие короткие сроки", - заявил Сеэсмаа в ответном письме Нарвской горуправе.

"Как вы, наверное, понимаете, неисполнение или ненадлежащее исполнение любого контракта влечет за собой требования, договорные штрафы и вероятные судебные обжалования", - добавил он.

Также Сеэсмаа высказал непонимание, почему к обсуждению новых требований не привлекли компании, управляющие потоком грузовиков к погранпункту.

Сеэсмаа заявил о своем несогласии с новыми временными ограничениями на пропуск грузовиков и потребовал от Нарвской горуправы созвать собрание с участием всех, чья деятельность затрагивается таким решением.

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