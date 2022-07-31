С понедельника, 1 вгуста, вступит в силу ряд поправок к Закону о трудовом договоре, которые ограничат работодателю возможности запрещать работнику работать у других работодателей. Об этом новшестве пишет "Postimees" со ссылкой на Трудовую инспекцию.
Работодатель больше не может запрещать работнику подрабатывать где-то еще
С августа работодатель не сможет запретить работнику трудиться на другого работодателя в нерабочее время. Стороны по-прежнему смогут договариваться об ограничении по конкуренции, но при отсутствии такого соглашения работник вправе работать у нескольких работодателей, сообщила "Postimees" Трудовая инспекция.
Впрочем, при работе в нескольких местах работник должен будет обеспечить, чтобы работа или оказание услуг у другого работодателя не создавали опасности для его жизни и здоровья или жизни и здоровья других лиц.
Например, пишет "Postimees", в ситуации, когда сотрудник выполняет офисную работу полный рабочий день и затем еще оказывает услуги такси в ночное время, он должен убедиться, что работа на нескольких должностях не подвергает опасности его или других, например, из-за переутомления. Работодатель несет ответственность за соблюдение требований рабочего времени и времени отдыха только при работе на него, а подрабатывающему на стороне работнику самому важно соблюдать нормы рабочего времени и отдыха, чтобы избегать переутомления и предотвращать профессиональные заболевания и несчастные случаи.
О других новшествах в Законе о трудовом договоре читайте в публикации "Postimees".