Работодатель больше не может запрещать работнику подрабатывать где-то еще

С августа работодатель не сможет запретить работнику трудиться на другого работодателя в нерабочее время. Стороны по-прежнему смогут договариваться об ограничении по конкуренции, но при отсутствии такого соглашения работник вправе работать у нескольких работодателей, сообщила "Postimees" Трудовая инспекция.

Впрочем, при работе в нескольких местах работник должен будет обеспечить, чтобы работа или оказание услуг у другого работодателя не создавали опасности для его жизни и здоровья или жизни и здоровья других лиц.

Например, пишет "Postimees", в ситуации, когда сотрудник выполняет офисную работу полный рабочий день и затем еще оказывает услуги такси в ночное время, он должен убедиться, что работа на нескольких должностях не подвергает опасности его или других, например, из-за переутомления. Работодатель несет ответственность за соблюдение требований рабочего времени и времени отдыха только при работе на него, а подрабатывающему на стороне работнику самому важно соблюдать нормы рабочего времени и отдыха, чтобы избегать переутомления и предотвращать профессиональные заболевания и несчастные случаи.