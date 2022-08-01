В пятницу около семи часов вечера помощь спасателей понадобилась на проспекте Кангеласте, чтобы выручить котенка, застрявшего под капотом легкового автомобиля между двигателем и другим оборудованием.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Котенок застрял под капотом автомобиля
29 июля 2022 г.
Котенок застрял под капотом автомобиля
Спасатели достали бедолагу и передали его прибывшему хозяину.
Катавшаяся на самокате девочка попала в больницу
В Нарве на проезжей части улицы Тиймана катавшаяся на самокате 10-летняя девочка не уступила дорогу "Jeep Grand Cherokee", имевшему преимущественное право проезда.
Пострадавшую в результате столкновения девочку доставили в Нарвскую больницу.
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