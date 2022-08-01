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СПАСАТЕЛИ ⟩ Котенок застрял под капотом автомобиля

29 июля 2022 г.
Северное побережье
Котенок застрял под капотом автомобиля
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В пятницу около семи часов вечера помощь спасателей понадобилась на проспекте Кангеласте, чтобы выручить котенка, застрявшего под капотом легкового автомобиля между двигателем и другим оборудованием.

Спасатели достали бедолагу и передали его прибывшему хозяину. 

Катавшаяся на самокате девочка попала в больницу

В Нарве на проезжей части улицы Тиймана катавшаяся на самокате 10-летняя девочка не уступила дорогу "Jeep Grand Cherokee", имевшему преимущественное право проезда.

Пострадавшую в результате столкновения девочку доставили в Нарвскую больницу.

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