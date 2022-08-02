В середине августа на одну рабочую неделю в Ида-Вирумаа приедет более ста государственных служащих на выездную работу, чтобы лучше понять здешние проблемы и вместе с местными жителями найти им решения.
Для подписчиков
На выездную работу в Ида-Вирумаа прибудет более сотни государственных служащих
На выездную работу в Ида-Вирумаа прибудет более сотни государственных служащих
Государственные чиновники будут проводить в Ида-Вирумаа собрания и встречаться с местными жителями с 15 по 19 августа.
Ключевые слова