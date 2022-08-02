На выездную работу в Ида-Вирумаа прибудет более сотни государственных служащих

Государственные чиновники будут проводить в Ида-Вирумаа собрания и встречаться с местными жителями с 15 по 19 августа.

Целью выездной работы под руководством Министерства культуры является среди прочего повышение доверия жителей Ида-Вирумаа к государству и стимулирование гражданской активности. В то же время чиновники хотят получить обзор пятилетнего развития государства и местного самоуправления, их возможностей и упущений, а также послушать истории успеха.