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На выездную работу в Ида-Вирумаа прибудет более сотни государственных служащих

Эрик Гамзеев
, журналист
На выездную работу в Ида-Вирумаа прибудет более сотни государственных служащих
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В Ида-Вирумаа чиновники были на выездной работе также четыре года назад, и итоговая конференция проходила в Нарвском колледже.
В Ида-Вирумаа чиновники были на выездной работе также четыре года назад, и итоговая конференция проходила в Нарвском колледже. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В середине августа на одну рабочую неделю в Ида-Вирумаа приедет более ста государственных служащих на выездную работу, чтобы лучше понять здешние проблемы и вместе с местными жителями найти им решения.

Государственные чиновники будут проводить в Ида-Вирумаа собрания и встречаться с местными жителями с 15 по 19 августа.

Целью выездной работы под руководством Министерства культуры является среди прочего повышение доверия жителей Ида-Вирумаа к государству и стимулирование гражданской активности. В то же время чиновники хотят получить обзор пятилетнего развития государства и местного самоуправления, их возможностей и упущений, а также послушать истории успеха.

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