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ПЛЕНЭР ⟩ В субботу на лестнице в Валасте были "пробки"

Ирина Кивисельг
, журналист
В субботу на лестнице в Валасте были "пробки"
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У каждого художника свое восприятие природных красок - это отражают их творения, выполненные с натуры.
У каждого художника свое восприятие природных красок - это отражают их творения, выполненные с натуры. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В минувшую субботу около водопада Валасте было необычно людно - почти каждая из проезжавших машин останавливалась, люди выходили, чтобы заглянуть в большую палатку, где кохтла-ярвеские художники устроили однодневную выставку своих произведений искусства. Спустившись вниз, можно было наблюдать, как рождаются картины, и мало кто отказывался от такой прогулки, поэтому на узкой лестнице часто возникали заторы.

С погодой повезло, наверху солнечно и тепло, но внизу - довольно прохладный ветер и волны. По длинной лестнице почти беспрерывно шагают люди, ведь интересно не только взглянуть на море, но и посмотреть, как рождается искусство - около десяти художников, прихватив свои мольберты, устроились на камнях и пишут море. Оно играет красками, меняясь чуть ли не каждую минуту, чуткий глаз живописца улавливает оттенки, и он спешит отразить их на полотне. Увлекательный процесс и для зрителей тоже.

- Море - неповторимое, - утверждает одна из самых опытных и известных ида-вируских живописцев Лейли Пуре. - Часто его пишу, но ни одной морской картины в моей коллекции нет. Потому что их забирают - покупают. Или дарю близким людям, на выставках они имеют право взять любую из представленных работ в дар. Море всегда уходит первым... Именно поэтому я здесь. А еще потому, что море не бывает одинаковым и здесь всегда приходит вдохновение. 

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