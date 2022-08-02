ПЛЕНЭР ⟩ В субботу на лестнице в Валасте были "пробки"

С погодой повезло, наверху солнечно и тепло, но внизу - довольно прохладный ветер и волны. По длинной лестнице почти беспрерывно шагают люди, ведь интересно не только взглянуть на море, но и посмотреть, как рождается искусство - около десяти художников, прихватив свои мольберты, устроились на камнях и пишут море. Оно играет красками, меняясь чуть ли не каждую минуту, чуткий глаз живописца улавливает оттенки, и он спешит отразить их на полотне. Увлекательный процесс и для зрителей тоже.