Зампредседателя Нарвского эстонского общества: советские памятники сохранят память о полувековой оккупации

Заместитель председателя Нарвского эстонского общества Антс Лийметс, проработавший много лет городским секретарем Нарвы и бывший даже ее мэром, уверен, что воевать с памятниками не нужно. Дескать, власти могли бы просто поставить рядом с памятником инфостенд про то, что этот танк и ему подобные участвовали в оккупации Эстонии. Этого действия хватило бы для эстонского общества при условии, если в печати и устах политиков не зазвучат новые провокационные заявления.

Лийметс предвидит, что если сейчас убрать советские памятники, то через полвека в Эстонии никто не будет и помнить, что была такая пятидесятилетняя оккупация и какие события ее сопровождали.

- Народ забывает историю очень быстро. Интересно, например, сколько сегодняшних нарвитян помнят, где в городе стояли памятники Ленину. Я оставил бы танк на месте, только надо добавить к нему информацию про оккупацию, - высказался Лийметс.

Как бывший городской секретарь Лийметс рассказывает, что на его памяти было много эстонских министров и политиков, приезжавших в Нарву и решительно намеревавшихся убрать советский танк с глаз долой. Однако так никто и не сделал этого за все тридцать лет.

Надеяться на сильную политическую волю депутатов Нарвского горсобрания Лийметс тоже не может: горсобрание много лет не может проголосовать даже за переименование двух улиц, носящих имена красных коммунаров, про которых доподлинно известно, что они были массовыми убийцами.

- Если Нарвское горсобрание не может даже улицы переименовать, хотя горуправа уже трижды представляла соответствующие проекты, то танк они точно не уберут, - уверен Лийметс.