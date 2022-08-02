Лаури Ляэнеметс: Время тонкого государства необратимо прошло

Рост цен съел семейные сбережения, связанные с ковидом локдауны затормозили развитие экономики и собственное жилье становится доступным для все меньшего числа людей. При всем этом мы живем в обстановке безопасности, что требует от общества большего вклада как в военную, так и в более широкомасштабную гособорону.

Кризисы безопасности в сфере здоровья, климата, энергетики и безопасности могут настолько сильно влиять на наше существование, что мы не сможем наблюдать за ними, сидя в углу и надеясь на то, что невидимая рука каким-то образом отведет от нас эти беды. Напротив, без сильного вмешательства государства эти кризисы дорожным катком пройдутся по всем нам, так что в конце концов при быстром росте неравенства проигравших окажется больше, чем выигравших.

Тонкое государство не просто избегает ответственности, а перекладывает все больше социальных проблем и главных болевых точек общества на людей, семьи и предпринимателей. Поэтому мы все чаще слышим, как и прогрессивные предприниматели говорят, что неравенство или низкий уровень доходов являются одной из крупнейших проблем развитого мира.

Последние кризисы показывают, что люди Эстонии все больше ждут левой политики. Они ждут сильной Эстонии, которая бы обеспечила им надежность выживания, гарантировала нашу безопасность и стала гарантом экономического развития не только в крупных городах, но и в сельских регионах.