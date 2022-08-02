Эстония все больше нуждается в левой политике. Два года кризисов нас научили тому, что там, где государство не было сильным, страдал народ Эстонии.
Лаури Ляэнеметс: Время тонкого государства необратимо прошло
Рост цен съел семейные сбережения, связанные с ковидом локдауны затормозили развитие экономики и собственное жилье становится доступным для все меньшего числа людей. При всем этом мы живем в обстановке безопасности, что требует от общества большего вклада как в военную, так и в более широкомасштабную гособорону.
Кризисы безопасности в сфере здоровья, климата, энергетики и безопасности могут настолько сильно влиять на наше существование, что мы не сможем наблюдать за ними, сидя в углу и надеясь на то, что невидимая рука каким-то образом отведет от нас эти беды. Напротив, без сильного вмешательства государства эти кризисы дорожным катком пройдутся по всем нам, так что в конце концов при быстром росте неравенства проигравших окажется больше, чем выигравших.
Тонкое государство не просто избегает ответственности, а перекладывает все больше социальных проблем и главных болевых точек общества на людей, семьи и предпринимателей. Поэтому мы все чаще слышим, как и прогрессивные предприниматели говорят, что неравенство или низкий уровень доходов являются одной из крупнейших проблем развитого мира.
Последние кризисы показывают, что люди Эстонии все больше ждут левой политики. Они ждут сильной Эстонии, которая бы обеспечила им надежность выживания, гарантировала нашу безопасность и стала гарантом экономического развития не только в крупных городах, но и в сельских регионах.
Наряду с укрепляющими чувство надежности и учитывающими достоинство каждого человека политическими инициативами социал-демократов мы видим, что правые партии тоже готовы смело расходовать публичные средства. Уменьшатся ли также в результате этого несправедливость и неравенство в обществе? Мы, скорее, видим, что правое распределение денег не исходит из целей социальной справедливости и зачастую речь идет о поддержке особых интересов и кланового капитализма, примером чего стало выделение миллионов на проект класса люкс "Porto Franco" в центре Таллинна в самый разгар сурового кризиса.
На общем собрании в феврале я сказал, что в предстоящие годы будет переписана большая история Эстонии. Нарратив культа достижений потихоньку перестает действовать и на смену ему необходимо новое видение будущего, опирающееся на сотрудничество, достоинство и чувство уверенности. Предлагавшиеся до сих пор правыми популистами альтернативы или попытки правых партий использовать левые решения не имели убедительных обоснований.
Мы как партия, создавшая эстонское государство, сберегшая его в изгнании и отстроившая его вновь, несем последовательную ответственность за наше будущее. Сегодня мы разделяем правительственную ответственность. Ее несут не только пять министров, но и вся фракция в Рийгикогу, контора и, по сути, все мы в этом зале.
Заключенный коалиционный договор показывает, что время тонкого государства необратимо закончилось. Будущее - за сильной Эстонией, и социал-демократы выступают за нее. Однако сильная Эстония сама по себе не появится, она станет возможна только под предводительством социал-демократов.
Заключенное для управления государством соглашение знаковое во многих смыслах, поскольку содержит цели, к которым мы стремились долгое время. Чтобы обеспечить достойное выживание, мы освободим от подоходного налога доход в 654 евро. Обращаю внимание на то, что только сформированные с участием социал-демократов правительства снижали в Эстонии налоговое бремя людей со средним и низким доходами, и нынешнее изменение - второе по величине.
В начале следующего года государство придет на помощь к пожилым людям и их близким таким образом, что место в попечительском доме смогут получить за пенсию все, кто в нем нуждаются.
Энергопособия станут этой зимой универсальными, и всем тем, кто использует электрическое, газовое или центральное отопление, оформлять заявление не придется. Ценовой потолок, который установит государство, - это то, о необходимости чего социал-демократы говорили еще год назад. Мы ускорим создание мощностей по производству возобновляемой электроэнергии таким образом, чтобы в 2030 году производить столько дешевой зеленой энергии, сколько мы сами во всей стране потребляем.
"Последние кризисы показывают, что люди Эстонии все больше ждут левой политики".
Лаури Ляэнеметс, председатель СДПЭ
В желаемом ректорами объеме увеличится также финансирование высшего образования. Мы инвестируем в безопасность, в том числе увеличим финансирование "Кайтселийта".
Знаковым является также рост внимания к регионам, чтобы достойная человека жизнь и хорошо оплачиваемые рабочие места стали возможными и за пределами центров притяжения. Мы запустим государственную программу строительства съемного жилья, чтобы обеспечить жильем молодые семьи и специалистов, а также позаботимся о том, чтобы предназначенные на развитие предпринимательства и создание высокооплачиваемых рабочих мест евроденьги приходили не только в крупные города, но и в сельские регионы.
Хотя коалиционное соглашение не покрывает все темы, участие в правительстве дает возможность каждый день улучшать жизнь. Наши министры сосредоточены не только на происходящем в их области ведения, а строят основанную на сотрудничестве, достоинстве и чувстве надежности сильную Эстонию.
Столь свойственное Северным странам применение опыта профсоюзного лидера в правительстве вызвало в Эстонии бурю в стакане воды. Оказавшийся в свете рампы министр труда Пеэп Петерсон уже удостоился признания производственных руководителей и академиков.
Министр культуры Пирет Хартман показала себя как мощный борец за повышение зарплат в области культуры и спорта.
Министр окружающей среды Мадис Каллас в свойственном ему духе сотрудничества приступил к решению расколовшего общество лесного спора.
Смелое выступление министра экономики Рийны Сиккут в CNN уже сделало ее наряду с премьер-министром рупором Эстонии в международных медиа.
Нашу работу по улучшению уровня жизни людей Эстонии и отстаиванию сильной Эстонии уже заметили - это подтверждается повышением рейтинга партии.
Для осуществления важных для Эстонии преобразований нашей целью на парламентских выборах не может быть меньше, чем 15 мест, которые все вы назвали на этом собрании общей целью. Достижение этой цели зависит от каждого из нас.
Речь Лаури Ляэнеметса на общем собрании партии в субботу, 30 июля.