Ночной Кохтла-Ярве снова стал светлым

Уличное освещение восстановили в прежнем режиме, момент включения определяют датчики - фонари зажигаются с наступлением темноты. В пятницу работники АО "Elektro-Sistem" провели дневное и ночное тестирование - проблем не выявлено, и с 29 июля, как обещали, в городе стало светло и в темное время суток.

- В выходные специально вышел посмотреть - улицы не наполнились гуляющими, - улыбается вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, уверяя, что других мер с целью экономии применять в этом году не будут. - Сделали все, что могли - еще с зимы проводились веерные отключения там, где было возможно; заменили 600 фонарей на экономичные, еще 400 кольцевых отключили. Модернизация сети продолжается - сейчас идет капремонт улицы Уус-Техазе и последнего участка Калеви, в этом проекте также есть замена столбов уличного освещения и фонарей, что в конечном итоге тоже даст экономию. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы уложиться в годовой бюджет.