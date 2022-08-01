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Ночной Кохтла-Ярве снова стал светлым

Ирина Кивисельг
, журналист
Ночной Кохтла-Ярве снова стал светлым
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Красивые фонари на Кескаллеэ снова освещают сквер.
Красивые фонари на Кескаллеэ снова освещают сквер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу в Кохтла-Ярве после более чем двухмесячного перерыва зажглись фонари, однако улицы поздними вечерами не стали многолюднее.

Уличное освещение восстановили в прежнем режиме, момент включения определяют датчики - фонари зажигаются с наступлением темноты. В пятницу работники АО "Elektro-Sistem" провели дневное и ночное тестирование - проблем не выявлено, и с 29 июля, как обещали, в городе стало светло и в темное время суток.

- В выходные специально вышел посмотреть - улицы не наполнились гуляющими, - улыбается вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, уверяя, что других мер с целью экономии применять в этом году не будут. - Сделали все, что могли - еще с зимы проводились веерные отключения там, где было возможно; заменили 600 фонарей на экономичные, еще 400 кольцевых отключили. Модернизация сети продолжается - сейчас идет капремонт улицы Уус-Техазе и последнего участка Калеви, в этом проекте также есть замена столбов уличного освещения и фонарей, что в конечном итоге тоже даст экономию. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы уложиться в годовой бюджет.

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