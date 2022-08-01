В пятницу в Кохтла-Ярве после более чем двухмесячного перерыва зажглись фонари, однако улицы поздними вечерами не стали многолюднее.
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Ночной Кохтла-Ярве снова стал светлым
Ночной Кохтла-Ярве снова стал светлым
Уличное освещение восстановили в прежнем режиме, момент включения определяют датчики - фонари зажигаются с наступлением темноты. В пятницу работники АО "Elektro-Sistem" провели дневное и ночное тестирование - проблем не выявлено, и с 29 июля, как обещали, в городе стало светло и в темное время суток.
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