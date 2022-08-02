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"Ragn-Sells" ходатайствует перед Нарвой об инициировании детальной планировки золоперерабатывающего завода

Кюлли Крийс
, журналист
"Ragn-Sells" ходатайствует перед Нарвой об инициировании детальной планировки золоперерабатывающего завода
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Планируемый на территории Балтийской электростанции завод на жизненную среду не повлияет.
Планируемый на территории Балтийской электростанции завод на жизненную среду не повлияет. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Ragn-Sells" представил Нарвскому горсобранию заявление об инициировании детальной планировки для возведения в 2028 году завода по переработке сланцевой золы на территории Балтийской электростанции.

"Ragn-Sells" взвешивал восемь возможных мест для строительства завода в Ида- и Ляэне-Вирумаа.

В пользу Нарвы больше всего говорит возможность построить завод в непосредственной близости от золоотвалов, что позволит предотвратить влияние транспортировки золы на окружающую среду, сказал проектный руководитель фирмы Алар Салусте. Он отметил также важность наличия там промышленной инфраструктуры и минимальное влияние на окружающую среду, ведь завод построят на уже существующей промышленной территории.

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