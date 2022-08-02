"Ragn-Sells" ходатайствует перед Нарвой об инициировании детальной планировки золоперерабатывающего завода

В пользу Нарвы больше всего говорит возможность построить завод в непосредственной близости от золоотвалов, что позволит предотвратить влияние транспортировки золы на окружающую среду, сказал проектный руководитель фирмы Алар Салусте. Он отметил также важность наличия там промышленной инфраструктуры и минимальное влияние на окружающую среду, ведь завод построят на уже существующей промышленной территории.