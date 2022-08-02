"Ragn-Sells" представил Нарвскому горсобранию заявление об инициировании детальной планировки для возведения в 2028 году завода по переработке сланцевой золы на территории Балтийской электростанции.
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"Ragn-Sells" ходатайствует перед Нарвой об инициировании детальной планировки золоперерабатывающего завода
"Ragn-Sells" ходатайствует перед Нарвой об инициировании детальной планировки золоперерабатывающего завода
"Ragn-Sells" взвешивал восемь возможных мест для строительства завода в Ида- и Ляэне-Вирумаа.