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Торговые домики в Ахтме откроются в сентябре

Ирина Кивисельг
, журналист
Торговые домики в Ахтме откроются в сентябре
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Симпатичные домики давно на месте, но их двери и ставни все еще закрыты.
Симпатичные домики давно на месте, но их двери и ставни все еще закрыты. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Торговая площадка с десятью деревянными домиками в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, построенная напротив торгового центра "Ахтме", появилась здесь уже в прошлом году, но ни продавцов, ни покупателей до сих пор все еще нет.

Строительство торговой площадки предусматривалось проектом развития Ахтмеской части - здесь планировали продавать ремесленные товары, устраивать тематические ярмарки, сдавать их в аренду продавцам, торгующим урожаем со своих садов и огородов.

Средства для воплощения задуманного нашлись благодаря участию города в проекте "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг" в рамках программы приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой на период 2014-2020 годов, направленной на социально-экономическое развитие в регионах по обе стороны общей границы. Из общей стоимости в размере 107 тысяч евро город заплатил десять процентов.

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