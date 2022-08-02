Торговые домики в Ахтме откроются в сентябре

Симпатичные домики давно на месте, но их двери и ставни все еще закрыты.

Торговая площадка с десятью деревянными домиками в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, построенная напротив торгового центра "Ахтме", появилась здесь уже в прошлом году, но ни продавцов, ни покупателей до сих пор все еще нет.