Торговая площадка с десятью деревянными домиками в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, построенная напротив торгового центра "Ахтме", появилась здесь уже в прошлом году, но ни продавцов, ни покупателей до сих пор все еще нет.
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Торговые домики в Ахтме откроются в сентябре
Торговые домики в Ахтме откроются в сентябре
Строительство торговой площадки предусматривалось проектом развития Ахтмеской части - здесь планировали продавать ремесленные товары, устраивать тематические ярмарки, сдавать их в аренду продавцам, торгующим урожаем со своих садов и огородов.
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