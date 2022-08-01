Настольные игры прадедушек и прабабушек

Настольные игры не только на столах и в витринах, они заняли и все стены - Хели разместила их на стендах, чтобы уместить побольше. Похоже, что эта выставка путешествует по городам. Так и есть, потому что коллекционер не прячет свои сокровища на складе, а с радостью показывает людям. Весной рассказывала, что за двадцать лет в ее закромах накопилось 12 тысяч игрушек, из которых она может собрать как минимум десяток тематических коллекций. Половину из них уже привозила в Кохтла-Ярве. Уникальная коллекция настольных игр - одна из самых любопытных, где каждый может найти что-то особенное для себя.

В экспозиции игры из разных стран, много таких, в которые играли дальние предки. Игры прошлого века, начиная с 1912 года. Целый набор с 1918 по 1940 год - из того, во что играли тогда жители Эстонии. Какие-то забавы давно ушли из быта, какие-то преобразовались, что-то остается на века... Что увлекало людей в других странах? Есть ответ и на этот вопрос, а также на многие другие, если почитать информацию, которую приготовили устроители выставки.

"Спасибо, за то, что окунули нас в детство", - пишут в книге отзывов многие гости. По словам библиотекарей, посетителей хватает - в середине лета в библиотеку приходят и дети, и взрослые. С удовольствием заглядывают и в выставочный зал.

По словам Хели, она счастлива, что может дарить людям радость встречи с детством, и их отзывы - самая большая награда за труды. Собрать и привезти выставку - хлопотно и недешево, но ей это тоже приносит радость.

- Игры - это тоже часть нашей истории и культуры, - уверена хозяйка коллекции, предлагая окунуться в этот удивительный мир.