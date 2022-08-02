На так называемой рыбно-огуречной улице между Лохусуу и Калмакюла в Причудье торговцы скучают по покупателям: их стало значительно меньше, чем в прежние годы.
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Причудские продавцы рыбы и огурцов: покупателей нынче мало
Причудские продавцы рыбы и огурцов: покупателей нынче мало
По словам бывшего старейшины волости Лохусуу Урмаса Соосалу, который держит кафе "Õige Koht" в Калмакюла у шоссе Йыхви - Тарту, туристов сюда этим летом приезжает меньше, чем в предыдущие годы. Особенно эстоноземельцев.