Причудские продавцы рыбы и огурцов: покупателей нынче мало

Хотя продавцов стало меньше, чем раньше, желающие все же могут приобрести копченую рыбу в придорожных ларьках.

На так называемой рыбно-огуречной улице между Лохусуу и Калмакюла в Причудье торговцы скучают по покупателям: их стало значительно меньше, чем в прежние годы.