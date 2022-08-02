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ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы перспективы новой партии в Ида-Вирумаа?

Северное побережье
Каковы перспективы новой партии в Ида-Вирумаа?
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Сийм Вальмар Кийслер.
Сийм Вальмар Кийслер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На выборах в Рийгикогу, которые состоятся в марте, попасть в парламент надеется ныне формируемая политическая партия "Правые" ("Parempoolsed"), которая обещает вернуть в эстонскую политику правые взгляды, которые, по их мнению, в эпоху лозунгов и противопоставления идут вспять.

Лидер "Правых" Сийм КИЙСЛЕР (избран по списку "Отечества" в качестве замещающего члена в нынешнем Рийгикогу от Ида-Вирумаа):

- Партия пока создается, и у нас еще не сформировалась региональная организация. Самый известный правый в Ида-Вирумаа у нас - Тийт Салван [недавно избранный директор Кивиылиской 1-й средней школы].

В Ида-Вирумаа голосование на выборах в Рийгикогу до сих пор в основном зависело от национальности. В то же время я считаю, что сторонники правого мировоззрения в Ида-Вирумаа есть как среди эстонских, так и среди русскоязычных избирателей. Мы надеемся, что некоторые из тех избирателей, которые в последние годы отреклись от Центристской партии, найдут в наших взглядах подходящую для себя партию.

Мы намерены выступить со своим списком на выборах в Рийгикогу также в Ида-Вирумаа, и наша цель - получить здесь хотя бы одно место.

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