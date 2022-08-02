ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы перспективы новой партии в Ида-Вирумаа?

- Партия пока создается, и у нас еще не сформировалась региональная организация. Самый известный правый в Ида-Вирумаа у нас - Тийт Салван [недавно избранный директор Кивиылиской 1-й средней школы].

В Ида-Вирумаа голосование на выборах в Рийгикогу до сих пор в основном зависело от национальности. В то же время я считаю, что сторонники правого мировоззрения в Ида-Вирумаа есть как среди эстонских, так и среди русскоязычных избирателей. Мы надеемся, что некоторые из тех избирателей, которые в последние годы отреклись от Центристской партии, найдут в наших взглядах подходящую для себя партию.