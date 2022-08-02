18-летний футболист из Кохтла-Ярве Михаил Орлов подписал двухлетний контракт с ФК "Taborsko", выступающим во второй сильнейшей лиге Чехии.
Молодой футболист из Кохтла-Ярве переходит в клуб чешской премьер-лиги
Молодой футболист из Кохтла-Ярве переходит в клуб чешской премьер-лиги
Во время тестов Орлов в одном тренировочном матче забил три гола за команду "Taborsko U19".
В последние годы Орлов выступал за ида-вирумааский ФК "Alliance" и в этом году забил семь голов в первой лиге. В прошлом сезоне он также был лучшим бомбардиром команды на уровне "B" первой лиги.
Лидер ФК "Alliance" Андрей Шкалета рассказал, что еще в конце прошлого года интерес к Орлову проявляли все три топ-клуба Эстонии, но молодой человек решил остаться в родном краю хотя бы до лета, чтобы закончить школу.
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