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Молодой футболист из Кохтла-Ярве переходит в клуб чешской премьер-лиги

Эрик Гамзеев
, журналист
Молодой футболист из Кохтла-Ярве переходит в клуб чешской премьер-лиги
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Михаил Орлов с руководителями чешского клуба "Taborsko".
Михаил Орлов с руководителями чешского клуба "Taborsko". Фото: Taborsko

18-летний футболист из Кохтла-Ярве Михаил Орлов подписал двухлетний контракт с ФК "Taborsko", выступающим во второй сильнейшей лиге Чехии.

Во время тестов Орлов в одном тренировочном матче забил три гола за команду "Taborsko U19".

В последние годы Орлов выступал за ида-вирумааский ФК "Alliance" и в этом году забил семь голов в первой лиге. В прошлом сезоне он также был лучшим бомбардиром команды на уровне "B" первой лиги.

Лидер ФК "Alliance" Андрей Шкалета рассказал, что еще в конце прошлого года интерес к Орлову проявляли все три топ-клуба Эстонии, но молодой человек решил остаться в родном краю хотя бы до лета, чтобы закончить школу.

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