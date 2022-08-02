Молодой футболист из Кохтла-Ярве переходит в клуб чешской премьер-лиги

Во время тестов Орлов в одном тренировочном матче забил три гола за команду "Taborsko U19".

В последние годы Орлов выступал за ида-вирумааский ФК "Alliance" и в этом году забил семь голов в первой лиге. В прошлом сезоне он также был лучшим бомбардиром команды на уровне "B" первой лиги.