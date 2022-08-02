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Торговцы дровами ищут сырье днем с огнем

Кюлли Крийс
, журналист
Торговцы дровами ищут сырье днем с огнем
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Те, у кого мало-мальски позволил кошелек и хватило места во дворе, нынче закупили дров больше.
Те, у кого мало-мальски позволил кошелек и хватило места во дворе, нынче закупили дров больше. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нынче дрова стоят уже в два раза дороже, чем год назад, однако люди, опасаясь еще большего роста цен, продолжают покупать вместо обычного воза дров два или три.

- Продал бы, если было бы что продавать, - в один голос говорят годами снабжающие жителей уезда дровами торговцы, что такой ситуации никогда прежде не бывало. Топливная древесина, которую можно превратить в поленья, просто закончилась, а дополнительно купить ее почти невозможно.

Последняя лесная фирма, с которой вел переговоры действующий в Калина Райво Ныммемеэс, запросила такую высокую цену, что он от сделки отказался.

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