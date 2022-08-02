Торговцы дровами ищут сырье днем с огнем

- Продал бы, если было бы что продавать, - в один голос говорят годами снабжающие жителей уезда дровами торговцы, что такой ситуации никогда прежде не бывало. Топливная древесина, которую можно превратить в поленья, просто закончилась, а дополнительно купить ее почти невозможно.