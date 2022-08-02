Нынче дрова стоят уже в два раза дороже, чем год назад, однако люди, опасаясь еще большего роста цен, продолжают покупать вместо обычного воза дров два или три.
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Торговцы дровами ищут сырье днем с огнем
Торговцы дровами ищут сырье днем с огнем
- Продал бы, если было бы что продавать, - в один голос говорят годами снабжающие жителей уезда дровами торговцы, что такой ситуации никогда прежде не бывало. Топливная древесина, которую можно превратить в поленья, просто закончилась, а дополнительно купить ее почти невозможно.