В Йыхвиском волостном собрании прекращает деятельность фракция Центристской партии, так как ее третий член Андрей Оямяэ присоединился к фракции избирательного союза Николая Осипенко "Meie Jõhvi".
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В Йыхвиском волостном собрании прекратила существование центристская фракция
В Йыхвиском волостном собрании прекратила существование центристская фракция
Хотя Центристская партия на проходивших прошлой осенью выборах в Йыхви заняла второе место, получив 23 процента голосов и пять из 21-го места в собрании, на сегодня в ее фракции остались всего два члена: Алексей Наумкин и Евгений Федоренко. Во фракции же должно быть по меньшей мере три члена волостного собрания.