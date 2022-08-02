В Йыхвиском волостном собрании прекратила существование центристская фракция

Хотя Центристская партия на проходивших прошлой осенью выборах в Йыхви заняла второе место, получив 23 процента голосов и пять из 21-го места в собрании, на сегодня в ее фракции остались всего два члена: Алексей Наумкин и Евгений Федоренко. Во фракции же должно быть по меньшей мере три члена волостного собрания.