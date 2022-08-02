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В Йыхвиском волостном собрании прекратила существование центристская фракция

Эрик Гамзеев
, журналист
В Йыхвиском волостном собрании прекратила существование центристская фракция
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Конец центристской фракции в Йыхвиском волостном собрании положил выход из нее Андрея Оямяэ, который присоединился к фракции "Meie Jõhvi".
Конец центристской фракции в Йыхвиском волостном собрании положил выход из нее Андрея Оямяэ, который присоединился к фракции "Meie Jõhvi". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхвиском волостном собрании прекращает деятельность фракция Центристской партии, так как ее третий член Андрей Оямяэ присоединился к фракции избирательного союза Николая Осипенко "Meie Jõhvi".

Хотя Центристская партия на проходивших прошлой осенью выборах в Йыхви заняла второе место, получив 23 процента голосов и пять из 21-го места в собрании, на сегодня в ее фракции остались всего два члена: Алексей Наумкин и Евгений Федоренко. Во фракции же должно быть по меньшей мере три члена волостного собрания.

Роман Граф сообщил сразу после выборов, что не присоединится к центристской фракции, а при голосованиях поддерживал большей частью коалицию, образованную избирательным союзом Валло Реймаа "Ühiselt Jõhvi Eest", Партией реформ и EKRE.

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