ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Пришла пора заговорить и о повышении налогов

Нынешним летом новый властный союз родился во многом благодаря тому, что в список обещаний после споров вошли щедрые обещания всех трех участвующих сторон. По сути, это не планировавшиеся прежде государством расходы, деньги на которые отложены не были. Одна из самых распространенных среди политиков фраз - "деньги на это придется найти…"

Возможностей "найти" деньги не так уж много. Одной из них стал бы небывало большой экономический рост вкупе с большим перепоступлением налоговых доходов. Во-вторых, можно перераспределить расходы, а это значит, что у кого-то или чего-то придется отобрать запланированные деньги. Вопрос - у кого? Третий путь - взятие новых займов, но это в общем принято делать для инвестиций, а не для покрытия постоянных затрат. Четвертая возможность - повышение налогов, что и является сейчас одним из наиболее реальных путей с учетом нынешних денежных потребностей государства.

Государственные оборонные расходы надо повышать. Энергорасходы в ближайшие годы не снизятся. Чтобы идти в ногу с высокой инфляцией, государство должно также больше тратить на зарплаты людям, получающим зарплату от государства. На выборах все партии хотят предложить избирателям новые конфеты, а все они стоят денег.