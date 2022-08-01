По состоянию на начало августа в Школу свободы в Таллинне подали заявления в общей сложности 558 подростков из Украины. Далее продолжится прием заявок на обучение в гимназии и пройдут собеседования с молодыми людьми из Украины, которые собираются поступать в классы гимназической ступени.
Более полутысячи подростков из Украины подали заявления в Школу свободы
По словам директоры Школы свободы Ольги Селищевой, школа активно набирает учителей, специалистов по поддержке и другой персонал.
- Я рада сообщить, что более сорока человек уже присоединились к команде Школы свободы, в том числе почти 30 учителей из Эстонии и Украины. Однако в некоторых предметных областях еще есть вакансии, поэтому я хотела бы пригласить всех, кто хочет внести свой вклад в образование украинских беженцев, пусть даже в небольшом объеме, связаться с нами, - сказала Селищева.
По состоянию на 1 августа заявления о приеме в Школу свободы подали в общей сложности 558 подростков из Украины, из них 347 человек зачислены в основную школу и 211 - в гимназию. Места на уровне основной школы заполнены, и сейчас проходит процесс распределения учащихся по классам.
По словам вице-канцлера по вопросам общего образования и молодежной политики Министерства образования и науки Лийны Пыльд, приятно видеть, что украинские семьи открыли для себя в Эстонии новую школу.
- Все украинские дети должны иметь возможность учиться в школе с эстонским языком обучения или в школе, где используется метод языкового погружения, поэтому мы открываем новую школу в Таллинне, где больше всего учеников из Украины, - пояснила Пыльд, добавив, что Школа свободы может стать также общественным центром для украинцев, в который будут вовлечены и родители учащихся.