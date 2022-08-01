Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает, что памятнику-танку надо найти новое место. По мнению мэра Нарвы Катри Райк, одним из вероятных мест, куда танк можно было бы перенести, стоит рассмотреть музей военной истории в Синимяэ. Как рассказала в своем телерепортаже "Актуальная камера", потерю танка нарвитянам компенсируют социальными объектами и низкими тарифами.
Танк перенесут: министр обещает нарвитянам компенсировать потерю новыми благами
По мнению министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, с началом войны в Украине символическая значимость нарвского танка резко изменилась и советская боевая машина не может более стоять на почетном месте, передает "Актуальная камера". "Танк, как символ агрессии, в качестве памятника неуместен, особенно как память о погибших. В этом вопросе правительство должно быть единогласно и танку нужно найти новое место", - сказал глава МВД, его слова передает новостной портал rus.err.ee.
Чтобы хоть как-то сгладить горечь от потери, нарвитянам обещают построить новую больницу, жилые здания и удержать рост тарифов на тепло.
- Я не называла бы это обменом, это звучит очень плохо. Мы должны просто посмотреть правде в лицо и понять, что сегодняшняя коалиция на уровне государства решила, что танк надо убрать. Поэтому я очень жду, чтобы государство сказало, кто этот министр или какое ведомство будет заниматься вопросом танка. И тогда этот человек должен приехать сюда и встретиться с фракциями гособрания и с народом, - прокомментировала мэр Нарвы Карти Райк.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, точного графика действий еще нет, но и тянуть с переносом танка государство не намерено.
Смотрите репортаж "Актуальной камеры" на эту тему: