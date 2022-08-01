Телефонная кризисная поддержка доступна теперь на украинском

Специалисты будут вести прием ежедневно с 16 до 20 часов.

По тому же номеру 116 006 можно договориться и о видеоконсультации на украинском языке в подходящее для клиента время.

- Травма, нанесенная войной, является опытом с долгими последствиями и не проходит даже тогда, когда человек оказывается в безопасном месте. Такая травма может стать причиной различных нарушений душевного здоровья, препятствовать адаптации к новой среде и тому, чтобы человек мог самостоятельно справляться с делами, - говорит руководитель службы дистанционного консультирования Кармель Талль. - Открытием кризисного телефона на украинском языке и началом видеоконсультаций мы хотим внести вклад в профилактику более серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем и поддержать самостоятельную жизнь военных беженцев, - добавила Талль.

Количество связанных с Украиной обращений в службу поддержки снизилось, но по словам Талль, по содержанию разговоры стали сложнее. "Если несколько месяцев назад по кризисному номеру звонили преимущественно для того, чтобы узнать информацию, то теперь основными проблемами стали потребность в первичной психосоциальной помощи, тревожность и страх, перепады настроения, а также темы, связанные с местом жительства. Кроме этого, военные беженцы сами выразили желание получать такую поддержку на своем родном языке".

Договор со специалистами заключен Департаментом социального страхования первоначально до конца 2022 года. Линия будет работать ежедневно с 16 до 20 часов. В другие часы военные беженцы могут обращаться за помощью на русском языке и оставлять заявки на обратный звонок или видеоконсультацию, украиноязычный консультант свяжется с обратившимся при первой возможности.