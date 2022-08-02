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Рост производства сланцевого масла спасает общую статистику промышленного производства

Северное побережье
Рост производства сланцевого масла спасает общую статистику промышленного производства
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Завод сланцевого масла "Eesti Energia" неподалеку от Нарвы, в Аувере.
Завод сланцевого масла "Eesti Energia" неподалеку от Нарвы, в Аувере. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Рост промышленного производства в июне в Эстонии остановился, как отрапортовал Департамент статистики.

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в июне продукции в постоянных ценах на 0,4% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось в двух секторах промышленности из трех: в энергетике на 18,4% и в горнодобывающей промышленности на 28,9%, однако уменьшилось на 2,5% в обрабатывающей промышленности.

Объемы сократились в производстве изделий из металла (7,6 %), строительных материалов (5,5 %) и продуктов питания (1,7 %), а также в обработке древесины (8,1 %). Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство электронного оборудования (6,2 %) и сланцевого масла (15,9 %).

- В последний раз сокращение производства обрабатывающей промышленности наблюдалось в 2020 году, в начале пандемии коронавируса, - отметила аналитик Департамента статистики Хелле Бундер.

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