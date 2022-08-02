Рост производства сланцевого масла спасает общую статистику промышленного производства

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в июне продукции в постоянных ценах на 0,4% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось в двух секторах промышленности из трех: в энергетике на 18,4% и в горнодобывающей промышленности на 28,9%, однако уменьшилось на 2,5% в обрабатывающей промышленности.