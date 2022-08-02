Уровень безработицы вырос в том числе из-за беженцев

По положению на 31 июля, на учете в Кассе по безработице стояли 47622 человека, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee. За минувшую неделю общее количество безработных увеличилось более чем на 400 человек. Общий уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,2 до 7,3 процента.