По положению на 31 июля, на учете в Кассе по безработице стояли 47622 человека, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee. За минувшую неделю общее количество безработных увеличилось более чем на 400 человек. Общий уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,2 до 7,3 процента.
Уровень безработицы вырос в том числе из-за беженцев
Уровень безработицы вырос в том числе из-за беженцев
По уездам самой высокой безработица остается в Ида-Вирумаа - 10,9%. Самый низкий уровень - по-прежнему на Хийумаа - 2,7%.
В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стояли 6507 человек, из них 2859 в Нарве.
Как отмечает rus.err.ee, на показатели безработицы влияют и беженцы, получающие защиту. Из них в качестве безработных зарегистрировались 5075 человек, в том числе 331 - за прошлую неделю.
Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 10,7%. Сумели найти в Эстонии работу 3603 беженца.