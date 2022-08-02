ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Демонтировали советскую пушку-памятник возле Эстонской электростанции

Демонтаж советской гаубицы с постамента не прошел гладко: автотрейлер завяз в сырой земле, его пришлось вытягивать на дорогу при поддержке гусеничного экскаватора.

Гаубицу отправили в Вайвараский музей в Синимяэ.

Присутствовавший при демонтаже работник "Enefit Power" Игорь в крайне резких словах комментировал происходящее. Он уверен, что администрация предприятия устроила это тайно, чтобы в защиту памятника не собрались люди.

- Это просто наглость эстонских властей - вот что я думаю об этом, и ведь все это делается втихаря. Если бы работники знали - мы все вышли бы, приехали бы те, кто сегодня выходные, - говорит Игорь. - Она (гаубица) никому здесь не мешала, это был памятник войскам Второй ударной армии, освобождавшим город Нарву и положившим здесь сотни тысяч жизней.

Руководитель по коммуникациям концерна "Eesti Energia" Реймо Рая сказал "Северному побережью", что эта гаубица не значится ни в одном регистре как памятник, и уже раньше возникали вопросы, почему такое боевое орудие должно стоять вблизи проходной электростанций.

По словам Рая, этой гаубицей интересовался находящийся в Синимяэ военный музей. Поскольку этим летом "Eesti Energia" приступил к обновлению парковок и зон зеленых насаждений в Аувере, пришло время убрать оттуда и эту гаубицу. "Тем, кто интересуется, безусловно, лучше прийти в музей посмотреть на гаубицу, чем ехать сюда, в Аувере", - отметил он.