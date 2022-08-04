Жизнь без правил и ограничений - это возможно

- Почему абстракционизм, а не натюрморты? - задает она вопрос и сама же отвечает: потому что абстракционизм отвергает реалистичное воспроизведение окружающего мира. - Создает эмоции, заставляет воображение сочинять историю, которая изображена на картине. У каждого это будет собственная фантазийная реальность. Нет неверных домыслов, правдиво именно ваше видение. В этом искусстве нет четких правил и ограничений. Мне это близко по духу. Всем хочется свободы, свободы самовыражения, свободы мышления и действий, но тотально это недостижимо, потому что мы живем в обществе, где есть нормы и правила. Возможно, поэтому люди пытаются проявить свою свободу в одежде, мыслях, а также на холстах. Рисуя эти картины, я была максимально проявлена в выражении своей внутренней свободы.