Социальный работник детской деревни SOS Анастасия Паалонен три года назад взяла в руки кисти и краски, а 30 июля в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась ее первая персональная выставка, доказывающая, что большой творческий коллектив местных живописцев пополнился не просто молодым творцом, а художником, способным найти гармонию в хаосе - именно так характеризуют стиль абстракционизма, который выбрала автор.
Жизнь без правил и ограничений - это возможно
- Почему абстракционизм, а не натюрморты? - задает она вопрос и сама же отвечает: потому что абстракционизм отвергает реалистичное воспроизведение окружающего мира. - Создает эмоции, заставляет воображение сочинять историю, которая изображена на картине. У каждого это будет собственная фантазийная реальность. Нет неверных домыслов, правдиво именно ваше видение. В этом искусстве нет четких правил и ограничений. Мне это близко по духу. Всем хочется свободы, свободы самовыражения, свободы мышления и действий, но тотально это недостижимо, потому что мы живем в обществе, где есть нормы и правила. Возможно, поэтому люди пытаются проявить свою свободу в одежде, мыслях, а также на холстах. Рисуя эти картины, я была максимально проявлена в выражении своей внутренней свободы.