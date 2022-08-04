На кантри-празднике в Рабаталу определят самых выносливых танцоров и грязевых футболистов

Хозяин хутора Рабаталу Рональдо Силдник составил на 6 августа пеструю программу, в которой приглашает поучаствовать сотни людей, заинтересованных в кантри в самом широком смысле слова.

На специально устроенном несколько лет назад на хуторском дворе грязевом футбольном поле состоится матч между сааремааскими крепкими женщинами и местным представительством. На этом же поле участники смогут показать свои умения в ловкости и скорости передвижения на сноубордах.

Мастер метания топора и стрельбы из лука Меэлис Пялло продемонстрирует искусство этих эффектных видов спорта. Прийт Орав научит строить драночную крышу. Со связанными с безопасностью темами ознакомят спасатели и работники скорой помощи.

В течение всего праздника звучать будет музыка в стиле кантри. В 15 часов начнет выступление эстонская ветеранская группа "Vanaviisi", а продолжит этот жанр ида-вируская легендарная группа "Detail", пообещавшая, по словам хозяина хутора, играть хоть до утра, если только выдержат участники танцевального марафона.

На празднике выберут самых сексуальных кантри-парня и кантри-девушку, а также обладательницу самой крутой мини-юбки. Одним из вызывающих наибольшее оживление соревнованием Силдник считает скоростное надевание вынутой из морозилки футболки.