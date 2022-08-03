ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Сожжен экскаватор, помогавший увозить гаубицу от электростанции

Корреспондент "RusDelfi" Роман Старапопов предполагает, что экскаватор там оставался, чтобы демонтировать постамент, на котором стояла гаубица.

- Рядом с экскаватором находился дробильный ковш. На самом экскаваторе был обычный. Постамент был сооружен из насыпи и кирпичей. Можно предположить, что постамент планировали демонтировать, - рассказал Старапопов, чьи слова приводит "Rus.Delfi.ee".