Ночью 3 августа Центр тревог получил сообщение, что горит экскаватор неподалеку от Эстонской электростанции "Enefit Power". Этот экскаватор накануне утром помогал в вывозе памятника-гаубицы.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Сожжен экскаватор, помогавший увозить гаубицу от электростанции
Сожжен экскаватор, помогавший увозить гаубицу от электростанции
Как выяснил портал "Rus.Delfi.ee", по факту случившегося возбуждено уголовное дело, размер ущерба устанавливается.
Корреспондент "RusDelfi" Роман Старапопов предполагает, что экскаватор там оставался, чтобы демонтировать постамент, на котором стояла гаубица.
- Рядом с экскаватором находился дробильный ковш. На самом экскаваторе был обычный. Постамент был сооружен из насыпи и кирпичей. Можно предположить, что постамент планировали демонтировать, - рассказал Старапопов, чьи слова приводит "Rus.Delfi.ee".
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