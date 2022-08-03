Поставщик услуги центрального отопления в Йыхви и Кохтла-Ярве "VKG Soojus" получил от Департамента конкуренции разрешение повысить с 1 сентября цену центрального отопления на 1,6 процента. Новая цена составит 53,54 евро без НСО за мегаватт-час вместо прежней цены 52,66 евро.
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Центральное отопление подорожает поначалу менее чем на два процента
Центральное отопление подорожает поначалу менее чем на два процента
Департамент конкуренции около полугода рассматривал ходатайство "VKG Soojus" о повышении цены до 68,35 евро, что на 30 процентов больше нынешней цены.