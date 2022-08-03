Центральное отопление подорожает поначалу менее чем на два процента

Департамент конкуренции около полугода рассматривал ходатайство "VKG Soojus" о повышении цены до 68,35 евро, что на 30 процентов больше нынешней цены.

Руководитель предприятия по связям с общественностью Ирина Боенко пояснила, что сейчас Департамент конкуренции согласовал новую цену только в том, что касается сетевой услуги. Оценка ценового ходатайства, касающегося производства теплоэнергии, еще продолжается, и предприятие не имеет ни малейшего представления, когда появится решение в этой части. Новая цена начнет действовать через месяц после ее опубликования.