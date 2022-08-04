ВИДЕО ⟩ Советская гаубица, бывшая памятником, стала музейным экспонатом

По словам Ивики Майдре, директора Вайвараского музея Синимяэ, музей хотел заполучить эту гаубицу еще пять лет назад. "В тот раз план провалился, потому что рабочие электростанции были категорически против, чтобы ее увезли с привычного места", - Майдре отметила, что эти гаубицы производились с 1939 по 1955 год и использовались во время Второй мировой войны.