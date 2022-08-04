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ВИДЕО ⟩ Советская гаубица, бывшая памятником, стала музейным экспонатом

Эрик Гамзеев Илья Смирнов
Советская гаубица, бывшая памятником, стала музейным экспонатом
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По мнению директора музея Синимяэ Ивики Майдре, оружие не годится для увековечивания памяти павших и его место - в музее, как это произошло теперь с советской гаубицей.
По мнению директора музея Синимяэ Ивики Майдре, оружие не годится для увековечивания памяти павших и его место - в музее, как это произошло теперь с советской гаубицей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Красноармейская гаубица, десятилетиями в качестве памятника стоявшая около Эстонской электростанции, во вторник стала экспонатом музея в Синимяэ.

По словам Ивики Майдре, директора Вайвараского музея Синимяэ, музей хотел заполучить эту гаубицу еще пять лет назад. "В тот раз план провалился, потому что рабочие электростанции были категорически против, чтобы ее увезли с привычного места", - Майдре отметила, что эти гаубицы производились с 1939 по 1955 год и использовались во время Второй мировой войны.

Почему гаубица должна стоять перед электростанцией?

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