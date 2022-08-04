Председатель совета кассы по безработице, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон планирует представить правительству на рассмотрение предложение о повышении ставки налога по безработице. Петерсон обосновал свой план повышения ставки налога на 0,2 процента для работников и на 0,1 процента для работодателей тем, что надо восполнить резерв кассы по безработице, уменьшившийся за время коронапандемии более чем на 300 миллионов евро.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы относитесь к повышению платежа по страхованию от безработицы?
Руководитель Центрального союза работодателей и член совета кассы по безработице АРТО ААС:
- По моей оценке, касса по безработице финансируется сейчас очень хорошо. Мы справляемся с покрытием своих текущих расходов, у нас в резервах более 500 миллионов евро.
У нас нет смысла в рамках госбюджета варить в одной части более густой суп, нежели варят в государстве в целом.
У нас в экономической среде сейчас есть неуверенность, ждут, что экономика будет остывать. И выходить с сообщением, что мы станем в такой атмосфере неуверенности увеличивать налоговое бремя, - это, конечно, не совпадает со взглядами работодателей. На основании нынешней информации я сказал бы, что ждут, скорее, налогового мира, мы, скорее, предлагаем стабильность. У кассы по безработице не предвидится денежных проблем ни в текущем порядке, ни в ближайшем будущем.