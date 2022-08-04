ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы относитесь к повышению платежа по страхованию от безработицы?

- По моей оценке, касса по безработице финансируется сейчас очень хорошо. Мы справляемся с покрытием своих текущих расходов, у нас в резервах более 500 миллионов евро.

У нас в экономической среде сейчас есть неуверенность, ждут, что экономика будет остывать. И выходить с сообщением, что мы станем в такой атмосфере неуверенности увеличивать налоговое бремя, - это, конечно, не совпадает со взглядами работодателей. На основании нынешней информации я сказал бы, что ждут, скорее, налогового мира, мы, скорее, предлагаем стабильность. У кассы по безработице не предвидится денежных проблем ни в текущем порядке, ни в ближайшем будущем.