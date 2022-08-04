ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Деликатное искусство перемещения "красных" памятников

На фоне развязанной Россией кровопролитной войны в Украине и связанной с ней идеологии эти памятники неизбежно становятся символами войны, и найти какое-либо оправдание их существованию в Эстонии, кроме кладбищ и музеев, становится все труднее.

Однако гораздо сложнее - практически организовать демонтаж этих памятников и не допустить роста связанной с этим напряженности в месте, где для большого числа жителей они имеют укоренившееся иное значение, которое кремлевская пропаганда в последние десятилетия то и дело укрепляла.

Как говорит директор музея Синимяэ Ивика Майдре в сегодняшнем "Северном побережье", большинству людей Эстонии также невозможно понять, как гаубица или танк могут быть пригодны для увековечивания памяти жертв войны. В то же время, например, глава профсоюза энергетиков Андрей Зайцев считает их священными памятниками, которые нельзя трогать.

Недавний поджог экскаватора, который помогал увезти гаубицу от Эстонской электростанции, еще больше обостряет напряженность, связанную с памятниками. Государство не может продемонстрировать слабость в отношении такой реакции. Скорее, это может привести к более решительным и быстрым действиям.