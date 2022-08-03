В Нарве у памятника "Танк Т-34" вечером 3 августа собрались десятки горожан, на шоссе у памятника движение машин затруднено. Мэр Нарвы называет это провокацией.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве у танка образовалось стихийное собрание. Мэр считает это провокацией
Десятки людей возле памятника явно готовы выступать в защиту танка. На территории памятника и на самом танке много детей.
В полиции "Северному побережью" сказали, что по меньшей три патрульных экипажа следят за ситуацией на месте. По словам пресс-представителя полиции Марии Гоняк, полицейские следят за соблюдением порядка, а также за тем, чтобы люди не использовали запрещенную символику.
Среди собравшихся людей несколько раз прозвучала информация, что якобы в Нарве уже подготовлена техника, в частности кран, для демонтажа танка. Эта информация пока не получила официального подтверждения.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что в курсе ситуации. Она назвала это собрание горожан очень тревожным знаком.
- Это просто чья-то провокация, и надо искать провокатора. Оснований для паники нет, - заявила мэр Нарвы в комментарии.
Также она сообщила, что в четверг, 4 августа, эстонское правительство соберется и обсудит, среди прочего, тему советских памятников.
В тот же день утром в Нарвском горсобрании встретятся председатели депутатских фракций, чтобы обсудить, как город может поступить с советскими памятниками.