ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве у танка образовалось стихийное собрание. Мэр считает это провокацией

Десятки людей возле памятника явно готовы выступать в защиту танка. На территории памятника и на самом танке много детей.

В полиции "Северному побережью" сказали, что по меньшей три патрульных экипажа следят за ситуацией на месте. По словам пресс-представителя полиции Марии Гоняк, полицейские следят за соблюдением порядка, а также за тем, чтобы люди не использовали запрещенную символику.

Среди собравшихся людей несколько раз прозвучала информация, что якобы в Нарве уже подготовлена техника, в частности кран, для демонтажа танка. Эта информация пока не получила официального подтверждения.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что в курсе ситуации. Она назвала это собрание горожан очень тревожным знаком.

- Это просто чья-то провокация, и надо искать провокатора. Оснований для паники нет, - заявила мэр Нарвы в комментарии.

Также она сообщила, что в четверг, 4 августа, эстонское правительство соберется и обсудит, среди прочего, тему советских памятников.